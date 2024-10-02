Як пройшли дебати кандидатів у віцепрезиденти США і хто переміг

Після поразки на дебатах кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, його напарник на виборах Джей Ді Венс спробував дещо покращити ситуацію.

Цієї ночі дебатували саме кандидати у віцепрезиденти Сполучених Штатів. Республіканцю Венсу протистояв кандидат від Демократичної партії Тім Волз.

І Венс, і Волз утримались від особистих атак та (майже) не критикували кандидатів у президенти Трампа і його опонентку від демократів Камалу Гарріс. Замість очікуваної "заруби" дебати інколи скидались на дискусію двох старих друзів.

Така стратегія не подарувала яскравої перемоги жодному з опонентів. Проте одночасно у виграші виявився Джей Ді Венс.

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Докладніше про дебати – в огляді журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Нічия на користь Трампа: як пройшли та чим завершилися дебати кандидатів у віцепрезиденти США. Далі – стислий його виклад.

Дебати, а в окремі моменти – радше дискусія Джей Ді Венса та Тіма Волза, стосувалися насамперед внутрішньополітичних питань, які викликають найбільше занепокоєння американців.

Тактика обох кандидатів була передбачуваною і багато в чому подібною.

По-перше, обидва відстоювали своїх президентів та їхні досягнення на посаді, а критикуючи опонента, зосереджувались на найбільш "вигідних" для себе темах.

Другий момент: і Волз, і Венс максимально майстерно уникали прямих відповідей на незручні запитання.

І по-третє, звертає увагу спроба республіканця Венса максимально згладжувати всі гострі кути, на які натрапила його кампанія. Жодних нападів у стилі Трампа – ані на Гарріс, ані на Волза.

Навіть під час украй незручної для себе теми абортів республіканець витратив пів хвилини, аби перепросити за те, що його партія в цьому питанні не відповідає очікуванням виборців.

Та ще одна разюча подібність поведінки обох кандидатів у віцепрезиденти – несподіваний конструктив, який найяскравіше виявився у другій частині дебатів.

Чи то йшлося про запобігання масовим стрілянинам, чи то про оплачувану відпустку для догляду за дитиною (яка у США не гарантована), чи то про проблему нестачі житла – Волз і Венс не стільки дебатували один з одним, скільки доповнювали свої ж пропозиції.

А от чи не єдиний по-справжньому гострий момент у дебатах стосувався якраз міграції. Венс користався кожною можливістю, аби повторити: віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка в президенти від демократів, вела політику "відкритого кордону", впустила до США злочинців-іммігрантів і сприяла незаконній наркоторгівлі.

Зрештою, обмін репліками вийшов за межі правил дебатів, і модератори просто вимкнули опонентам мікрофони.

Та це все ж було винятком із загальної атмосфери.

Понад те, після дебатів обидва кандидати у віцепрезиденти підійшли один до одного, приобійнялися і з усмішками про щось говорили.

Власне, й перші опитування та реакції після дебатів показують: однозначного переможця в них немає.

Але якщо й говорити про якогось одного переможця дебатів, то шалька терезів буде радше схилена на користь Венса.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Нічия на користь Трампа: як пройшли та чим завершилися дебати кандидатів у віцепрезиденти США.