Як пройшли дебати кандидатів у віцепрезиденти США і хто переміг
Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 15:00 —
Після поразки на дебатах кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, його напарник на виборах Джей Ді Венс спробував дещо покращити ситуацію.
Цієї ночі дебатували саме кандидати у віцепрезиденти Сполучених Штатів. Республіканцю Венсу протистояв кандидат від Демократичної партії Тім Волз.
І Венс, і Волз утримались від особистих атак та (майже) не критикували кандидатів у президенти Трампа і його опонентку від демократів Камалу Гарріс. Замість очікуваної "заруби" дебати інколи скидались на дискусію двох старих друзів.
Така стратегія не подарувала яскравої перемоги жодному з опонентів. Проте одночасно у виграші виявився Джей Ді Венс.
Докладніше про дебати – в огляді журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Нічия на користь Трампа: як пройшли та чим завершилися дебати кандидатів у віцепрезиденти США. Далі – стислий його виклад.
Дебати, а в окремі моменти – радше дискусія Джей Ді Венса та Тіма Волза, стосувалися насамперед внутрішньополітичних питань, які викликають найбільше занепокоєння американців.
Тактика обох кандидатів була передбачуваною і багато в чому подібною.
По-перше, обидва відстоювали своїх президентів та їхні досягнення на посаді, а критикуючи опонента, зосереджувались на найбільш "вигідних" для себе темах.
Другий момент: і Волз, і Венс максимально майстерно уникали прямих відповідей на незручні запитання.
І по-третє, звертає увагу спроба республіканця Венса максимально згладжувати всі гострі кути, на які натрапила його кампанія. Жодних нападів у стилі Трампа – ані на Гарріс, ані на Волза.
Навіть під час украй незручної для себе теми абортів республіканець витратив пів хвилини, аби перепросити за те, що його партія в цьому питанні не відповідає очікуванням виборців.
Та ще одна разюча подібність поведінки обох кандидатів у віцепрезиденти – несподіваний конструктив, який найяскравіше виявився у другій частині дебатів.
Чи то йшлося про запобігання масовим стрілянинам, чи то про оплачувану відпустку для догляду за дитиною (яка у США не гарантована), чи то про проблему нестачі житла – Волз і Венс не стільки дебатували один з одним, скільки доповнювали свої ж пропозиції.
А от чи не єдиний по-справжньому гострий момент у дебатах стосувався якраз міграції. Венс користався кожною можливістю, аби повторити: віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка в президенти від демократів, вела політику "відкритого кордону", впустила до США злочинців-іммігрантів і сприяла незаконній наркоторгівлі.
Зрештою, обмін репліками вийшов за межі правил дебатів, і модератори просто вимкнули опонентам мікрофони.
Та це все ж було винятком із загальної атмосфери.
Понад те, після дебатів обидва кандидати у віцепрезиденти підійшли один до одного, приобійнялися і з усмішками про щось говорили.
Власне, й перші опитування та реакції після дебатів показують: однозначного переможця в них немає.
Але якщо й говорити про якогось одного переможця дебатів, то шалька терезів буде радше схилена на користь Венса.
Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Нічия на користь Трампа: як пройшли та чим завершилися дебати кандидатів у віцепрезиденти США.