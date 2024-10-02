Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США и кто победил

После поражения на дебатах кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, его напарник на выборах Джей Ди Вэнс попытался немного улучшить ситуацию.

Этой ночью дебатировали именно кандидаты в вице-президенты Соединенных Штатов. Республиканцу Вэнсу противостоял кандидат от Демократической партии Тим Уолз.

И Вэнс, и Уолз воздержались от личных атак и (почти) не критиковали кандидатов в президенты Трампа и его оппонентку от демократов Камалу Харрис. Вместо ожидаемой "зарубы" дебаты иногда напоминали дискуссию двух старых друзей.

Такая стратегия не подарила яркой победы ни одному из оппонентов. Однако одновременно в выигрыше оказался Джей Ди Вэнс.

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Подробнее о дебатах – в обзоре журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Ничья в пользу Трампа: как прошли и чем завершились дебаты кандидатов в вице-президенты США. Далее – краткое его изложение.

Дебаты, а в отдельные моменты – скорее дискуссия Джей Ди Вэнса и Тима Уолза, касались прежде всего внутриполитических вопросов, которые вызывают наибольшее беспокойство американцев.

Тактика обоих кандидатов была предсказуемой и во многом схожей.

Во-первых, оба отстаивали своих президентов и их достижения на посту, а критикуя оппонента, сосредотачивались на наиболее "выгодных" для себя темах.

Второй момент: и Уолз, и Вэнс максимально искусно избегали прямых ответов на неудобные вопросы.

И в-третьих, обращает внимание попытка республиканца Вэнса максимально сглаживать все острые углы, на которые натолкнулась его кампания. Никаких нападок в стиле Трампа – ни на Харрис, ни на Уолза.

Даже во время крайне неудобной для себя темы абортов республиканец потратил полминуты, чтобы извиниться за то, что его партия в этом вопросе не соответствует ожиданиям избирателей.

Но еще одно поразительное сходство поведения обоих кандидатов в вице-президенты – неожиданный конструктив, который наиболее ярко проявился во второй части дебатов.

То ли речь шла о предотвращении массовых стрельб, то ли об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (который в США не гарантирован), то ли о проблеме нехватки жилья – Уолз и Вэнс не столько дебатировали друг с другом, сколько дополняли свои же предложения.

А вот едва ли не единственный по-настоящему острый момент в дебатах касался как раз миграции. Вэнс пользовался каждой возможностью, чтобы повторить: вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты от демократов, вела политику "открытой границы", впустила в США преступников-иммигрантов и способствовала незаконной наркоторговле.

В конце концов, обмен репликами вышел за рамки правил дебатов, и модераторы просто выключили оппонентам микрофоны.

Но это все же было исключением из общей атмосферы.

Более того, после дебатов оба кандидата в вице-президенты подошли друг к другу, приобнялись и с улыбками о чем-то говорили.

Собственно, и первые опросы и реакции после дебатов показывают: однозначного победителя в них нет.

Но если и говорить о каком-то одном победителе дебатов, то чаша весов будет скорее склонена в пользу Вэнса.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Ничья в пользу Трампа: как прошли и чем завершились дебаты кандидатов в вице-президенты США.