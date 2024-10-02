МЗС Польщі: Сікорський та новий генсек НАТО обговорять Україну під час першої розмови

Перша розмова очільника Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосуватиметься, зокрема, допомоги Україні.

Про це в коментарі агенції "Укрінформ" повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає "Європейська правда".

Як стверджує Вронський, головних тем розмови між очільником МЗС Польщі та новим генсеком НАТО, який 1 жовтня офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга, буде дві.

"Насамперед Україна, допомога для України, координація надання підтримки Києву. Друге питання стосуватиметься Близького Сходу, нинішнього загострення ситуації, а також напрямків її розвитку", – повідомив він.

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Речник польського МЗС додав, що розмова Сікорського і Рютте відбудеться в середу ввечері.

Як відомо, очільник МЗС України Андрій Сибіга час візиту до Варшави зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також очільниками Сейму та Сенату Польщі, які у тому числі підняли питання про ексгумації загиблих на Волині поляків.

Візит міністра закордонних справ України до Польщі супроводжувала розбіжність заяв МЗС двох країн щодо того, чи зустрівся польський міністр зі своїм українським колегою.

Українські дипломати наполягають, що міністри все ж зустрілися, але була не офіційна двостороння зустріч, а дружнє спілкування.

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