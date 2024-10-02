МИД Польши: Сикорский и новый генсек НАТО обсудят Украину во время первого разговора

Первый разговор главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте будет касаться, в частности, помощи Украине.

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский, передает "Европейская правда".

Как утверждает Вронский, главных тем разговора между главой МИД Польши и новым генсеком НАТО, который 1 октября официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга, будет две.

"Прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", – сообщил он.

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Представитель польского МИД добавил, что разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.

Как известно, глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также руководителями Сейма и Сената Польши, которые в том числе подняли вопрос об эксгумации погибших на Волыни поляков.

Визит министра иностранных дел Украины в Польшу сопровождало расхождение заявлений МИД двух стран по поводу того, встретился ли польский министр со своим украинским коллегой.

Украинские дипломаты настаивают, что министры все же встретились, но была не официальная двусторонняя встреча, а дружеское общение.

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