Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Марк Рютте та Єнс Столтенберг на засіданні Північноатлантичної ради у вівторок скриншот офіційної трансляції НАТО

Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.

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"Зараз час (мені) піти, а вам – почати свій термін на посту генерального секретаря НАТО", – звернувся Столтенберг до Рютте, який сидів поруч.

Аби відзначити момент передачі повноважень, Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

"Він використовується на спеціальних зустрічах НАТО. Востаннє він був використаний, коли у нас була остання міністерська зустріч у старій штаб-квартирі НАТО. І сьогодні ми знову використовуємо його", – сказав Столтенберг, передав Рютте молоток та запросив зайняти місце керівника Північноатлантичної ради.

Раніше у вівторок Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Він також розповів, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента США на єдність Альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати Україну.

Столтенберг зі свого боку висловив упевненість, що з нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках.