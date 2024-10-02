Сибіга у Варшаві зустрівся з очільником МЗС Вірменії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві провів зустріч зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном.

Про це український міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що подякував Вірменії за підтримку української "формули миру".

"Ми відзначили цьогорічні політичні консультації та обговорили шляхи подальшого розвитку наших двосторонніх відносин", – додав він.

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Глава українського МЗС також запросив Мірзояна відвідати Україну.

Нагадаємо, влітку Росія надіслала Вірменії ноту протесту після того, як вірменський посол в Україні разом з вірменською делегацією приїхав на місце російських злочинів у Бучі та передав Україні допомогу.

Крім того, вірменський прем'єр Нікол Пашинян неодноразово наголошував, що його країна не була союзником РФ у розв’язаній нею війні проти України.