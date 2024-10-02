Сибига в Варшаве встретился с главой МИД Армении
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве провел встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Об этом украинский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Сибига отметил, что поблагодарил Армению за поддержку украинской "формулы мира".
"Мы отметили нынешние политические консультации и обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений", – добавил он.
Глава украинского МИД также пригласил Мирзояна посетить Украину.
Напомним, летом Россия направила Армении ноту протеста после того, как армянский посол в Украине вместе с армянской делегацией приехал на место российских преступлений в Буче и передал Украине помощь.
Кроме того, армянский премьер Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что его страна не была союзником РФ в развязанной ею войне против Украины.