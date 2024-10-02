Сибига в Варшаве встретился с главой МИД Армении

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве провел встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Об этом украинский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что поблагодарил Армению за поддержку украинской "формулы мира".

"Мы отметили нынешние политические консультации и обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений", – добавил он.

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Глава украинского МИД также пригласил Мирзояна посетить Украину.

Напомним, летом Россия направила Армении ноту протеста после того, как армянский посол в Украине вместе с армянской делегацией приехал на место российских преступлений в Буче и передал Украине помощь.

Кроме того, армянский премьер Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что его страна не была союзником РФ в развязанной ею войне против Украины.