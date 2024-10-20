Придністров’я відмовилося від підвозу проросійських виборців на дільниці у Молдові

Вибори президента та референдум у Молдові, де беруть участь також мешканці Придністров’я, проходить із аномально низькою активністю на дільницях, виділених для придністровських виборців.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, біля дільниць, відкритих у школі міста Варниця, що зазвичай є найбільш завантаженими, і на яких на попередніх виборах збиралася значна черга – зараз вільно.

4 роки тому, коли влада Придністров’я фінансувала підвезення, виборці були змушені чекати тривалий час, щоби просто зайти на дільницю.

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Виборці, що прямують на голосування, підтверджують аномально низьку явку. "Раніше у нас агітували і організовували людей, щоби голосувати. Тепер йдуть ті, хто вважає це громадянським обов’язком", – поділився з кореспондентом ЄП один з виборців, мешканець міста Бендери, що назвався Костянтином і наголосив, що підтримує рух Молдови у ЄС.

Черга на дільницю на виборах президента у 2020 році Фото Європейської правди

Та сама дільниця у 2024 році

Відсутність підвезення виборців призвела також до того, що більшість виборців з Придністров’я охоче повідомляють – вони підтримують європейський вибір Молдови. Це може принципово змінити результати волевиявлення на придністровських дільницях.

Втім, і кількість людей, що проголосували, буде принципово нижчою. "У 2016 році у нас, на цій самій дільниці для придністровців, вже у 4 годині дня закінчилися бюлетені, і ми були змушені їхати у сусіднє село Гуру Бикулуй для передачі бюлетенів від них", – пригадує Тетяна Друч, голова виборчкому на дільниці 37/8. Зараз кількість бажаючих буде кількаразово меншою.

Про настрої у Молдові перед виборами ми писали у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові".

Читайте також аналітичний матеріал "Як ліквідувати Придністров’я" про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки.

"Європейська правда" слідкуватиме за перебігом виборів у Молдові.