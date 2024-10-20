Приднестровье отказалось от подвоза пророссийских избирателей на участки в Молдове

Выборы президента и референдум в Молдове, где участвуют также жители Приднестровья, проходит с аномально низкой активностью на участках, выделенных для приднестровских избирателей.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, возле участков, открытых в школе города Варница, которые обычно являются наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь – сейчас свободно.

4 года назад, когда власти Приднестровья финансировали подвоз, избиратели были вынуждены ждать длительное время, чтобы просто зайти на участок.

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Избиратели, направляющиеся на голосование, подтверждают аномально низкую явку. "Раньше у нас агитировали и организовывали людей, чтобы голосовать. Теперь идут те, кто считает это гражданским долгом", – поделился с корреспондентом ЕП один из избирателей, житель города Бендеры, назвавшийся Константином и подчеркнул, что поддерживает движение Молдовы в ЕС.

Очередь на участок на выборах президента в 2020 году Фото Европейской правды

Тот же участок в 2024 году

Отсутствие подвоза избирателей привело также к тому, что большинство избирателей из Приднестровья охотно сообщают – они поддерживают европейский выбор Молдовы. Это может принципиально изменить результаты волеизъявления на приднестровских участках.

Впрочем, и количество проголосовавших людей будет принципиально ниже. "В 2016 году у нас, на этом же участке для приднестровцев, уже в 4 часа дня закончились бюллетени, и мы были вынуждены ехать в соседнее село Гуру Бикулуй для передачи бюллетеней от них", – вспоминает Татьяна Друч, председатель избиркома на участке 37/8. Сейчас количество желающих будет в несколько раз меньше.

О настроениях в Молдове перед выборами мы писали в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове".

Читайте также аналитический материал "Как ликвидировать Приднестровье" о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях.

"Европейская правда" будет следить за ходом выборов в Молдове.