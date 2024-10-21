Санду викликала на дебати свого проросійського суперника по другому туру
Чинна президентка Молдови Мая Санду, яка претендує на новий термін, викликала на дебати свого суперника по другому туру, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло.
Про це Санду сказала в ході брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jurnal.
Вона запросила свого суперника взяти участь у дебатах цього тижня.
"Я звертаюся до свого опонента. Я поважаю голоси тих, хто довірився вам. Цього тижня ми повинні провести серйозні дебати про те, яким ми бачимо майбутнє Молдови і куди ми хочемо рухатися. Нехай громадяни почують нас і ухвалять рішення", – звернулася Санду до Стоянолго.
Вона зазначила, що виборчі штаби дійдуть спільного рішення щодо організації заходу цього тижня.
За результатами обробки майже 98% усіх голосів на президентських виборах у Молдові Мая Санду отримала 41,83%.
Кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло отримав 26,36% і змагатиметься із Санду у другому турі.
Кандидат, що обійняв третю сходинку, – Ренато Усатий – отримав 13,77% голосів.
Мая Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування.
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