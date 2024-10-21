У Молдові порахували майже всі голоси: Санду отримує понад 40%, але недостатньо для перемоги
Підрахунок майже всіх голосів на президентських виборах у Молдові підтверджує лідерство чинної президентки Маї Санду, але й необхідність другого туру.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією Молдови результати станом на 7:00.
За результатами обробки майже 98% усіх голосів на президентських виборах у Молдові чинна президентка Мая Санду отримала 41.83%.
Не обробленими лишаються тільки результати голосування на закордонних дільницях у державах Заходу, де більшість підтримує рух до ЄС та кандидатуру Санду на президентських виборах, тож ці дільниці очікувано збільшать її результат.
Кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло отримав 26,36% і вочевидь змагатиметься із Санду у другому турі.
Кандидат, що обійняв третю сходинку – Ренато Усатий – отримав 13.77% голосів.
Мая Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування.
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