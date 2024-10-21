У Молдові порахували майже всі голоси: Санду отримує понад 40%, але недостатньо для перемоги

Підрахунок майже всіх голосів на президентських виборах у Молдові підтверджує лідерство чинної президентки Маї Санду, але й необхідність другого туру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією Молдови результати станом на 7:00.

За результатами обробки майже 98% усіх голосів на президентських виборах у Молдові чинна президентка Мая Санду отримала 41.83%.

Не обробленими лишаються тільки результати голосування на закордонних дільницях у державах Заходу, де більшість підтримує рух до ЄС та кандидатуру Санду на президентських виборах, тож ці дільниці очікувано збільшать її результат.

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Кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло отримав 26,36% і вочевидь змагатиметься із Санду у другому турі.

Кандидат, що обійняв третю сходинку – Ренато Усатий – отримав 13.77% голосів.

Мая Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування.

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