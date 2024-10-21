Україна підписала з Францією грантовий договір на 200 млн євро

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр у понеділок, 21 жовтня, підписали грантову угоду про відновлення критичної інфраструктури та підтримку секторів економіки України на 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Вейсьєр на церемонії підписання, угода передбачає надання 200 мільйонів євро грантів, "які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні".

Дипломат додав, що реалізація проєктів у межах угоди може початись за кілька тижнів. Спершу їх відбирає українська сторона, а потім – французька.

Реклама:

Перша віцепрем’єрка України зазначила, що всі проєкти в межах угоди з Францією будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

"За домовленістю сторін, з огляду на всі ці виклики, пов'язані з енергетикою, ми хочемо, щоб щонайменше 60 млн євро з цієї суми було спрямовано на підтримання енергетики та реалізацію проєктів водопостачання", – додала Свириденко.

Нагадаємо, угоду про створення фонду на 200 мільйонів євро підписали в червні 2024 року президенти Франції та України Емманюель Макрон та Володимир Зеленський.

Загалом підписані тоді угоди передбачали виділення Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на підтримку, зокрема, критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які є об'єктом нападу Росії.