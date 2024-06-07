Зеленський прибув у Єлисейський палац для зустрічі з Макроном

Французькі ЗМІ повідомили про прибуття президента Володимира Зеленського до Єлисейського палацу для зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Під час зустрічі очікується підписання двох угод, які передбачають виділення Україні 650 млн євро в якості кредитів та пожертв.

"Президент України прибув до Єлисейського палацу для зустрічі з Емманюелем Макроном. Французький та український президенти візьмуть участь у церемонії підписання двох угод, які передбачають виділення Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та пожертв на підтримку, зокрема, критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які є об'єктом нападу Росії", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.

Президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців.

Зеленський у промові в Національній асамблеї Франції, нижній палаті парламенту, дякував Парижу за підтримку і закликав подбати про те, щоб у майбутньому про битву, що відбувається в Україні, говорили так, як про переможну висадку союзників у Нормандії.