Украина подписала с Францией грантовый договор на 200 млн евро

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в понедельник, 21 октября, подписали грантовое соглашение о восстановлении критической инфраструктуры и поддержку секторов экономики Украины на 200 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как пояснил Вейсьер на церемонии подписания, соглашение предусматривает предоставление 200 миллионов евро грантов, "которые смогут использовать компании во Франции и в Украине и местные органы власти для поддержания критически важной инфраструктуры и горнодобывающих работ в Украине".

Дипломат добавил, что реализация проектов в рамках соглашения может начаться через несколько недель. Сначала их отбирает украинская сторона, а затем – французская.

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Первый вице-премьер Украины отметила, что все проекты в рамках соглашения с Францией будут направлены на разминирование территории Украины, а также сферу здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.

"По договоренности сторон, учитывая все эти вызовы, связанные с энергетикой, мы хотим, чтобы не менее 60 млн евро из этой суммы было направлено на поддержку энергетики и реализацию проектов водоснабжения", – добавила Свириденко.

Напомним, соглашение о создании фонда на 200 миллионов евро подписали в июне 2024 года президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский.

В целом подписанные тогда соглашения предусматривали выделение Украине 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов на поддержку, в частности, критически важных объектов энергетической инфраструктуры, которые являются объектом нападения России.