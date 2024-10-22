Глава МЗС Фінляндії застерегла Німеччину від ілюзій щодо Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Німеччину відмовитись від своїх ілюзій щодо Росії.

З такою заявою вона виступила після зустрічі зі своїми колегами з Німеччини і країн Північної Європи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Валтонен зазначила, що усі в Європі хочуть миру, але "мир не означає капітуляцію".

"Якщо хтось вважає, що Путін відступить, якщо ми складемо зброю – вони помиляються", – сказала фінська міністерка.

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Гібридні атаки Росії відчувають на собі всі європейські країни, додала вона.

"Ми повинні захищатися разом. І ми, звичайно, сподіваємося, що Німеччина відіграватиме тут дуже важливу роль", – підкреслила Валтонен.

Раніше Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що запропонований українським президентом Володимиром Зеленським "план перемоги" – це спроба збити ці настрої.