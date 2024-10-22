Глава МИД Финляндии предостерегла Германию от иллюзий в отношении России
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Германию отказаться от своих иллюзий относительно России.
С таким заявлением она выступила после встречи со своими коллегами из Германии и стран Северной Европы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
Валтонен отметила, что все в Европе хотят мира, но "мир не означает капитуляцию".
"Если кто-то считает, что Путин отступит, если мы сложим оружие – они ошибаются", – сказала финский министр.
Гибридные атаки России испытывают на себе все европейские страны, добавила она.
"Мы должны защищаться вместе. И мы, конечно, надеемся, что Германия будет играть здесь очень важную роль", – подчеркнула Валтонен.
Ранее Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским "план победы" – это попытка сбить эти настроения.