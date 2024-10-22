Глава МИД Финляндии предостерегла Германию от иллюзий в отношении России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Германию отказаться от своих иллюзий относительно России.

С таким заявлением она выступила после встречи со своими коллегами из Германии и стран Северной Европы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Валтонен отметила, что все в Европе хотят мира, но "мир не означает капитуляцию".

"Если кто-то считает, что Путин отступит, если мы сложим оружие – они ошибаются", – сказала финский министр.

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Гибридные атаки России испытывают на себе все европейские страны, добавила она.

"Мы должны защищаться вместе. И мы, конечно, надеемся, что Германия будет играть здесь очень важную роль", – подчеркнула Валтонен.

Ранее Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским "план победы" – это попытка сбить эти настроения.