У ЄС кажуть, що відносини з Грузією перебувають на історичному мінімумі

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський заявив, що відносини між країною і Євросоюзом наразі перебувають на історичному мінімумі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посла наводить Sova.

Герчинський зауважив, що лідери ЄС чітко дали зрозуміти: такий розвиток подій – підсумок дій влади Грузії.

"Як ви знаєте, відносини Грузії та ЄС, на жаль, перебувають на історичному мінімумі, процес європейської інтеграції Грузії призупинено. Лідери ЄС чітко заявили, що це результат дій грузинського уряду", – сказав він.

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Герчинський додав, що для нього, як для посла в ЄС, "дуже сумно бачити, що інші країни просуваються вперед у плані інтеграції до ЄС, а Грузія віддаляється від ЄС, замість того щоб ставати ближчою".

Він закликав громадян Грузії прийти на вибори 26 жовтня.

"Європейський Союз голосно і чітко заявив, що в грудні минулого року ми вирішили відчинити двері для Грузії, ми чекаємо на вас, але ви маєте пройти через ці двері, ніхто не зробить цього замість вас. Це ваш вибір", – резюмував посол.

Парламентські вибори у Грузії розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади і відновленням європейського курсу. На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади.

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