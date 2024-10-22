В ЕС говорят, что отношения с Грузией находятся на историческом минимуме

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что отношения между страной и Евросоюзом сейчас находятся на историческом минимуме.

Как сообщает "Европейская правда", заявление посла приводит Sova.

Герчинский отметил, что лидеры ЕС четко дали понять: такое развитие событий – итог действий властей Грузии.

"Как вы знаете, отношения Грузии и ЕС, к сожалению, находятся на историческом минимуме, процесс европейской интеграции Грузии приостановлен. Лидеры ЕС четко заявили, что это результат действий грузинского правительства", – сказал он.

Реклама:

Герчинский добавил, что для него, как для посла в ЕС, "очень грустно видеть, что другие страны продвигаются вперед в плане интеграции в ЕС, а Грузия отдаляется от ЕС, вместо того чтобы становиться ближе".

Он призвал граждан Грузии прийти на выборы 26 октября.

"Европейский Союз громко и четко заявил, что в декабре прошлого года мы решили открыть двери для Грузии, мы ждем вас, но вы должны пройти через эту дверь, никто не сделает этого за вас. Это ваш выбор", – резюмировал посол.

Парламентские выборы в Грузии рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти и восстановлением европейского курса. На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

Читайте также: Тбилиси между двух огней: что может определить победителя выборов в Грузии.