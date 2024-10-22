У Литві оштрафували компанію за встановлення російських деталей у газопровід

Литовська газотранспортна компанія Amber Grid була оштрафована на 81 100 євро за те, що, як вважається, 123 деталі російського виробництва без належних сертифікатів були встановлені в газопровід між Литвою та Польщею (GIPL).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Голова Національної ради з регулювання енергетики (VERT) Ренатас Поціус підтвердив, що регулятор ринку ухвалив це рішення на закритому засіданні у вівторок.

"Враховуючи, що компанія співпрацювала з радою, вже виконала деякі процесуальні дії, а також проводить і планує подальші дії, рада наклала фінансовий штраф у розмірі 0,1 відсотка від обороту компанії за 2023 рік", – сказав він.

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За словами представника VERT, Amber Grid була оштрафована за неналежну експлуатацію газотранспортної системи шляхом встановлення деталей у газопровід GIPL без належної документації про походження.

"У нашому розумінні газотранспортна система, яка не має документації про походження, вважається такою, що експлуатується неналежним чином. Але ми в жодному разі не хочемо сказати, що система небезпечна, тому що ми не отримували жодних сигналів щодо цього від компанії", – сказав Поціус.

Пізніше у вівторок Amber Grid повідомила, що домагатиметься стягнення штрафу в розмірі 81 000 євро з компанії Alvora – головного підрядника з будівництва трубопроводу GIPL.

Нагадаємо, у серпні зареєстрована в Литві компанія, що експортує автомобілі, отримала штраф у 13,6 млн євро за порушення міжнародних санкцій.

Повідомляли також, що литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.