Прокуратура Литви розслідує понад 50 справ про порушення санкцій проти РФ і Білорусі

Литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грюншкене.

За її словами, одна справа про контрабанду зброї вже передана до суду.

"Якщо я не помиляюся, наразі ведеться понад 50 досудових розслідувань (щодо порушень санкцій). Я знаю, що у кількох справах є проблеми з винесенням рішень. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань", – сказала Грюнскене журналістам у парламенті у вівторок.

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"Є одна справа про контрабанду зброї, якщо я не помиляюся, передана до суду", – додала генеральна прокурорка.

У вівторок Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) повідомила, що сімох осіб і чотири компанії підозрюють в порушенні чинних міжнародних санкцій і контрабанді товарів до Росії на суму майже 2 мільйони євро.

Минулого тижня литовська митниця повідомила, що оштрафувала литовську компанію-експортера автомобілів на 13,6 млн євро за порушення санкцій.

Пізніше кілька джерел повідомили BNS, що йдеться про компанію Biovarda, яка базується у Вільнюсі.

Нагадаємо, Естонія з 8 серпня запроваджує митні перевірки усіх мандрівників, які перетинають кордон з Росією, для боротьби з ухиленням від санкцій.