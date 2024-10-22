Президент Німеччини вручив орден Столтенбергу

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 22 жовтня, отримав Великий хрест Ордена "За заслуги" Федеративної Республіки Німеччина від її президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба німецького президента.

Штайнмаєр під час нагородження багаторічного генсека НАТО подякував йому за "виняткове лідерство" протягом 10 років на чолі Альянсу.

„Du hast das Bündnis durch Deine Integrität, Deine klare politische Analyse und Dein persönliches Engagement geprägt. Deine Verdienste um die Sicherheit Deutschlands und der #NATO sind historisch“: @jensstoltenberg hat heute das Großkreuz d. Verdienstordens der BRD erhalten. pic.twitter.com/cBlaOuYRsw Реклама: October 22, 2024

"Ви формували Альянс своєю доброчесністю, чітким політичним аналізом і особистою відданістю справі. Ваші заслуги перед безпекою Німеччини і НАТО є історичними", – додав він.

Єнс Столтенберг очолював НАТО протягом десяти років. З 1 жовтня Альянс очолив колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Тим часом колишній генсек НАТО з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.