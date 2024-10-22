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Президент Германии вручил орден Столтенбергу

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Новости — Вторник, 22 октября 2024, 20:03 — Олег Павлюк

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 22 октября, получил Большой крест Ордена "За заслуги" Федеративной Республики Германия от ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба немецкого президента.

Штайнмайер во время награждения многолетнего генсека НАТО поблагодарил его за "исключительное лидерство" в течение 10 лет во главе Альянса.

"Вы формировали Альянс своей добродетелью, четким политическим анализом и личной преданностью делу. Ваши заслуги перед безопасностью Германии и НАТО являются историческими", – добавил он.

Йенс Столтенберг возглавлял НАТО в течение десяти лет. С 1 октября Альянс возглавил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Тем временем бывший генсек НАТО с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

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Столтенберг Германия
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