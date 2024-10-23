У Техасі в перший день завчасного голосування зафіксували рекордну явку

В американському штаті Техас у понеділок, коли почалося завчасне голосування на президентських виборах, участь виборців стала рекордною, особливо у районах, схильних голосувати за Демократичну партію.

Про це повідомляє CBS, пише "Європейська правда".

Протягом першого дня завчасного голосування у Техасі 21 жовтня у штаті зафіксували рекордну явку – проголосували 843 тисячі виборців, що складає 4.5% від зареєстрованих, і це ще не зовсім повні дані.

The Hill зазначає, що підвищена явка найбільше проявилася у районах, де традиційно вища підтримка Демократичної партії (нагадаємо, Техас загалом традиційно голосує за Республіканську партію).

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Участь у цей день набагато вища, ніж під час кампанії 2020 року, коли в перший день завчасного голосування на дільниці з’явились близько 755 тисяч мешканців штату.

Водночас нагадують, що за останні 5 років населення штату "вибухово" зросло. Кількість зареєстрованих виборців зросла на 10%, що також може відображатися у статистиці.

Штат вперше голосує на президентських виборах за оновленими правилами, які ухвалили після багаторазових заяв Дональда Трампа про нібито "вкрадену перемогу". Зміни торкнулися багатьох аспектів завчасного голосування. Зокрема, раніше завчасне голосування деякі округи відкривали ще за три тижні до основного дня виборів, тепер – усі однаково, за 15 днів. Також зміни торкнулися часу роботи дільниць.

У штаті Джорджія, який є одним з "ключових" через мінливість симпатій виборців до демократів і республіканців, у перший день також була рекордна явка.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп днями знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

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