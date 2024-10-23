В Техасе в первый день раннего голосования зафиксировали рекордную явку

В американском штате Техас в понедельник, когда началось заблаговременное голосование на президентских выборах, участие избирателей стало рекордным, особенно в районах, склонных голосовать за Демократическую партию.

Об этом сообщает CBS, пишет "Европейская правда".

В течение первого дня заблаговременного голосования в Техасе 21 октября в штате зафиксировали рекордную явку – проголосовали 843 тысячи избирателей, что составляет 4.5% от зарегистрированных, и это еще не совсем полные данные.

The Hill отмечает, что повышенная явка больше всего проявилась в районах, где традиционно выше поддержка Демократической партии (напомним, в целом Техас традиционно голосует за Республиканскую партию).

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Участие в этот день гораздо выше, чем во время кампании 2020 года, когда в первый день заблаговременного голосования на участки появились около 755 тысяч жителей штата.

В то же время напоминают, что за последние 5 лет население штата "взрывообразно" выросло. Количество зарегистрированных избирателей выросло на 10%, что также может отражаться в статистике.

Штат впервые голосует на президентских выборах по обновленным правилам, которые приняли после многократных заявлений Дональда Трампа о якобы "украденной победе". Изменения коснулись многих аспектов заблаговременного голосования. В частности, ранее заблаговременное голосование некоторые округа открывали еще за три недели до основного дня выборов, теперь – все одинаково, за 15 дней. Также изменения коснулись времени работы участков.

В штате Джорджия, который является одним из "ключевых" из-за изменчивости симпатий избирателей к демократам и республиканцам, в первый день также была рекордная явка.

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