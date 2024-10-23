В Афінах тисячі вчителів страйкували, вимагаючи кращих умов роботи

Вчителі грецьких державних шкіл у середу, 23 жовтня, маршем протесту через центр Афін на тлі зростання напруженості у відносинах між профспілковими організаціями та правоцентристським урядом Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

24-годинний страйк вчителів оголосила грецька профспілка державних службовців ADEDY, яка взяла на себе організацію акцій після того, як грецький уряд спробував заблокувати їх у суді.

Профспілки вчителів, серед іншого, вимагають підвищення заробітної плати та збільшення кількості постійних робочих місць для тимчасових викладачів у школах.

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Фото: АР

Уряд Греції стверджує, що попередній страйк не відповідав вимогам законодавства в межах нещодавніх трудових реформ, тоді як ADEDY звинуватила владу у спробі обмежити конституційне право працівників на страйк.

Паралельно інша профспілка – Федерація грецьких моряків – вирішила продовжити ще на два дні страйк, через який з вівторка судна перебувають у грецьких портах. Серед їхніх вимог – підвищення заробітної плати на 12%.

Грецькі профспілки назагал хочуть відновлення прав, які були значно обмежені під час режиму економії у Греції протягом 2010-2018 років, у результаті яких вони втратили важелі впливу під час колективних трудових переговорів.

Нагадаємо, напередодні брюссельський аеропорт Шарлеруа, другий за пасажирообігом аеропорт Бельгії, скасував усі рейси через страйк співробітників служби безпеки.