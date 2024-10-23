В Афинах тысячи учителей бастовали, требуя лучших условий работы

Учителя греческих государственных школ в среду, 23 октября, маршем протеста через центр Афин на фоне роста напряженности в отношениях между профсоюзными организациями и правоцентристским правительством Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

24-часовую забастовку учителей объявил греческий профсоюз государственных служащих ADEDY, который взял на себя организацию акций после того, как греческое правительство попыталось заблокировать их в суде.

Профсоюзы учителей, среди прочего, требуют повышения заработной платы и увеличения количества постоянных рабочих мест для временных преподавателей в школах.

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Фото: АР

Правительство Греции утверждает, что предыдущая забастовка не соответствует требованиям законодательства в рамках недавних трудовых реформ, тогда как ADEDY обвинила власти в попытке ограничить конституционное право работников на забастовку.

Параллельно другой профсоюз – Федерация греческих моряков – решил продлить еще на два дня забастовку, из-за которой со вторника суда находятся в греческих портах. Среди их требований – повышение заработной платы на 12%.

Греческие профсоюзы в целом хотят восстановления прав, которые были значительно ограничены во время режима экономии в Греции в течение 2010-2018 годов, в результате которых они потеряли рычаги влияния во время коллективных трудовых переговоров.

Напомним, накануне брюссельский аэропорт Шарлеруа, второй по пассажирообороту аэропорт Бельгии, отменил все рейсы из-за забастовки сотрудников службы безопасности.