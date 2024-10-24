До Румунії прибули ще три F-16, придбаних у Норвегії

Три винищувачі F-16, придбані Румунією у Норвегії, приземлилися в четвер, 24 жовтня, на авіабазі 71 "Генерал Емануїл Іонеску" в Кимпія-Турзій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу румунського Міністерства оборони.

Винищувачі стали четвертою партією з трьох літаків F-16, які прибули до Румунії з-поміж придбаних у Норвегії разом із відповідним пакетом товарів і послуг.

Завершення отримання всієї партії заплановане на кінець 2025 року.

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"Придбання літака і пакету товарів і послуг підвищить безпеку Румунії шляхом забезпечення захисту національного повітряного простору і східного флангу Північноатлантичного Альянсу", – підкреслило румунське оборонне відомство.

Уряди Румунії та Норвегії у 2023 році уклали угоду на закупівлю 32 літаків F-16, з початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США.

Тоді ж Румунія вирішила придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin.