В Румынию прибыли еще три F-16, приобретенных в Норвегии

Три истребителя F-16, приобретенные Румынией у Норвегии, приземлились в четверг, 24 октября, на авиабазе 71 "Генерал Эмануил Ионеску" в Кимпия-Турзий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу румынского Министерства обороны.

Истребители стали четвертой партией из трех самолетов F-16, которые прибыли в Румынию из числа приобретенных в Норвегии вместе с соответствующим пакетом товаров и услуг.

Завершение получения всей партии запланировано на конец 2025 года.

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"Приобретение самолета и пакета товаров и услуг повысит безопасность Румынии путем обеспечения защиты национального воздушного пространства и восточного фланга Североатлантического Альянса", – подчеркнуло румынское оборонное ведомство.

Правительства Румынии и Норвегии в 2023 году заключили соглашение на закупку 32 самолетов F-16, с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.

Тогда же Румыния решила приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin.