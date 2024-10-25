ЗМІ: ЄС прагне посилити санкції проти Росії, побоюючись повернення Трампа

Європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти Росії, оскільки можливе повернення 45-го президента США від Республіканської партії Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, переговори між офіційними особами та посланцями ЄС зосереджені на кількох ініціативах, спрямованих на забезпечення того, щоб європейські санкції залишалися чинними в довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

Співрозмовники розповідають, що можливі кроки включають положення про "всеосяжний контроль" для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів, призначених для Росії, а також ширші обмеження на постачання нафти.

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За їхніми словами, наразі точаться також дискусії про зміну вимоги про те, щоб заморозка активів російського центробанку, найбільша західна санкція щодо Москви, продовжувалась європейськими столицями кожні шість місяців.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у складне становище, оскільки саме США, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил.

Агентство зауважило, що наразі ЄС намагається знайти власні кошти для посилення контролю та посилення обмежень щодо Росії.

Зокрема, як стверджує Том Кітінг з аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень, європейські політики готують "автономні європейські санкції з огляду на можливість президентства Трампа", але їм доведеться посилити заходи щодо їх забезпечення.

"Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше у плані примусових заходів", – додав він.

Як відомо, під час останнього президентства Трампа США анулювали міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції, а це своєю чергою поставило Європу у скрутне становище.

У ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

Зокрема, нещодавно він навіть звинуватив президента Володимира Зеленського у розв'язанні війни.

Трамп часто хвалив свою адміністрацію 2017–2021 років за введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік – 2", але не позначив чітко своєї позиції щодо майбутніх санкцій і заявив, що хоче швидко укласти мирну угоду з Москвою.