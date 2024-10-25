СМИ: ЕС хочет ужесточить санкции против России, опасаясь возвращения Трампа

Европейские дипломаты готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение 45-го президента США от Республиканской партии Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы европейские санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.

Собеседники рассказывают, что возможные шаги включают положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

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По их словам, сейчас идут также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в сложное положение, поскольку именно США, которые имеют широкие полномочия по наказанию за нарушение санкций во всем мире, прежде всего обеспечивают соблюдение правил.

Агентство отметило, что сейчас ЕС пытается найти собственные средства для усиления контроля и ужесточения ограничений в отношении России.

В частности, как утверждает Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований, европейские политики готовят "автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа", но им придется усилить меры по их обеспечению.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо решительнее в плане принудительных мер", – добавил он.

Как известно, во время последнего президентства Трампа США аннулировали международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке возобновили санкции, а это в свою очередь поставило Европу в затруднительное положение.

В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

В частности, недавно он даже обвинил президента Владимира Зеленского в развязывании войны.

Трамп часто хвалил свою администрацию 2017-2021 годов за введение санкций против трубопровода "Северный поток-2", но не обозначил четко своей позиции по будущим санкциям и заявил, что хочет быстро заключить мирное соглашение с Москвой.