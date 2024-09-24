Трамп обіцяє "вивести" США з війни в Україні в разі перемоги

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка "застрягла" у війні в Україні, й тільки його перемога дозволить їй "вийти" звідти.

Таке Трамп сказав на мітингу в Атланті у вівторок, 24 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Експрезидент знову пообіцяв у разі перемоги "врегулювати війну в Україні" та "покласти край хаосу на Близькому Сході", тому що світ "дуже близький до Третьої світової війни".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки", – додав Трамп.

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Він також повторив свої слова про Зеленського, який "є найкращим торговцем на Землі" та кожного разу після поїздки до США "забирає із собою 100 мільярдів доларів".

"Але ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – сказав республіканець.

Далі він допустив сценарій, за якого Росія може перемогти у війні проти України, навівши на підтвердження своїх слів твердження "когось", з ким спілкувався днями: "Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно".

А після цього Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить", – підсумував Трамп.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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