Спікерка Сейму Литви про візит Гутерреша до РФ: Дискредитація всієї ООН

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен вважає візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Росії дискредитацією всієї організації.

Заяву спікерки литовського парламенту наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Чміліте-Нільсен шкодує, що інституції, які захищають західні цінності, не витримують випробування, хоча "саме вони мають зупиняти агресію і диктаторів"

"Очевидно, що і Путін, і Лукашенко використовують візит Гутерреша у своїй пропаганді. Такий посадовець, як генеральний секретар ООН, повинен розуміти, яким подарунком обійми з диктаторами, що розв'язали війну, є не тільки для Путіна і Лукашенка, а й для всіх диктаторів світу", – заявила

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За її словами, цей візит "не можна назвати захистом демократії, це дискредитація всієї ООН".

Чміліте-Нільсен також висловила здивування тим фактом, що Гутерреш поїхав до Росії попри те, що Міжнародний кримінальний видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

"На жаль, від початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році ми бачимо, що міжнародні інституції, які мають захищати демократичний, заснований на законах порядок, не витримують випробувань у той час, коли їхня роль має полягати в тому, щоб зупинити агресію і диктаторів, а не створювати для них можливості красуватися обіймами з генеральним секретарем ООН", – підкреслила вона.

22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.

Українські громадські організації закликали МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним.

Коментуючи приїзд Гутерреша на саміт BRICS, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародного

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вказав, що якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити.