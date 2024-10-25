Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию дискредитацией всей организации.

Заявление спикера литовского парламента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Чмилите-Нильсен сожалеет, что институты, которые защищают западные ценности, не выдерживают испытания, хотя "именно они должны останавливать агрессию и диктаторов"

"Очевидно, что и Путин, и Лукашенко используют визит Гутерреша в своей пропаганде. Такой чиновник, как генеральный секретарь ООН, должен понимать, каким подарком объятия с диктаторами, которые развязали войну, является не только для Путина и Лукашенко, но и для всех диктаторов мира", – заявила

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По ее словам, этот визит "нельзя назвать защитой демократии, это дискредитация всей ООН".

Чмилите-Нильсен также выразила удивление тем фактом, что Гутерреш поехал в Россию несмотря на то, что Международный уголовный выдал ордер на арест Владимира Путина.

"К сожалению, с начала полномасштабной агрессии России в 2022 году мы видим, что международные институты, которые должны защищать демократический, основанный на законах порядок, не выдерживают испытаний в то время, когда их роль должна заключаться в том, чтобы остановить агрессию и диктаторов, а не создавать для них возможности красоваться объятиями с генеральным секретарем ООН", – подчеркнула она.

22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.

Украинские общественные организации призвали МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным.

Комментируя приезд Гутерреша на саммит BRICS, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

А глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если Антониу Гутерреш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить.