Прем'єрка Литви про рукостискання генсека ООН з Путіним: Це плачевно

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте розкритикувала генсека ООН Антоніу Гутерреша, який на саміті БРІКС у Казані потиснув руку главі Кремлі Владіміру Путіну і обійняв білоруського лідера Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шимоніте наводить LRT.

Очільниця литовського уряду назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН.

"Це плачевно. Такі люди є в міжнародних організаціях, і не тільки в міжнародних організаціях, є і політичні лідери, які думають, що можуть говорити з усіма", – зазначила вона.

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Шимоніте нагадала, що ООН ухвалила не одну резолюцію в Генеральній асамблеї, яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

"І така поведінка, м'яко кажучи, незрозуміла", – додала литовська прем’єрка.

22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.

Українські громадські організації закликали МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним.

Коментуючи приїзд Гутерреша на саміт БРІКС, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародної спільноти щодо припинення російського вторгнення.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вказав, що якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити.