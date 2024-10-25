Премьер Литвы о рукопожатии генсека ООН с Путиным: Это плачевно
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерреша, который на саммите БРИКС в Казани пожал руку главе Кремля Владимиру Путину и обнял белорусского лидера Александра Лукашенко.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Шимоните приводит LRT.
Глава литовского правительства назвала плачевным и непонятным поведение генсека ООН.
"Это плачевно. Такие люди есть в международных организациях, и не только в международных организациях, есть и политические лидеры, которые думают, что могут говорить со всеми", – отметила она.
Шимоните напомнила, что ООН приняла не одну резолюцию в Генеральной ассамблее, которая осуждает вторжение России в Украину.
"И такое поведение, мягко говоря, непонятно", – добавила литовский премьер.
22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС.
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.
Украинские общественные организации призвали МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным.
Комментируя приезд Гутерреша на саммит BRICS, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.
А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что если Антониу Гутерреш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить.