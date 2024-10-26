Посол США відреагувала на удар РФ по багатоповерхівці у Києві

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову атаку РФ за допомогою ударних дронів, один з яких влучив у багатоповерхівку у Києві.

Про це посол написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Брінк наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, цілями яких часто стають цивільні об’єкти.

"Сьогодні вночі внаслідок російської атаки загорілась житлова багатоповерхівка в Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", – підкреслила вона.

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Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.

Повідомляли також, що внаслідок атаки загинула дівчинка-підліток, постраждали шестеро мешканців.

Нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що у вересні Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – понад 1300.