Розвідка Британії: РФ запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів у вересні

Розвідка Великої Британії у новому огляді аналізує російські атаки на Україну за допомогою ударних безпілотників протягом вересня і жовтня 2024 року.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, у вересні Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – понад 1300.

У розвідці припускають, що у жовтні Росія перевищить цю цифру.

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В огляді зазначено, що наразі незрозуміло, чи зможе Росія утримати цей показник до кінця 2024 року, однак майже напевно вона розширює свої можливості для проведення широкомасштабних атак БПЛА проти України, доповнюючи поставки з Ірану власним виробництвом.

"Росія використовує всі ці ударні дрони проти багатьох цілей, особливо енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів у глибині української території, підтримуючи тиск на українську систему протиповітряної оборони", – йдеться в огляді.

Свій огляд британська розвідка присвятила звинуваченням в корупції проти російських посадовців Міністерства оборони та інших силових відомств та подальшим звільненням їх з посад.

Раніше британська розвідка припустила, що що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.