Британські інструктори навчають українських новобранців стрільбі

У Великій Британії українських новобранців під керівництвом британських інструкторів навчають основам вогневої підготовки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Тренування відбуваються в межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Як розповіли у Генштабі, на одному із занять військовослужбовці відпрацювали ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу.

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Також зазначається, що що в умовах сучасних бойових дій, вогнева підготовка є важливою для українських військових.

Вона дозволяє українським Силам оборони бути готовими до будь-яких викликів на полі бою, підвищує їхню ефективність та шанси на успіх.

Крім того, важливою є і робота в парах, яка дозволяє військовим краще координувати свої дії, підтримувати одного одного та більш ефективно виконувати бойові завдання, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно третя група пілотів Військово-повітряних сил України завершила підготовку у Великій Британії для опанування західних винищувачів.

Також повідомлялося, що країна додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів.