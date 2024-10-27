Британские инструкторы обучают украинских новобранцев стрельбе

В Великобритании украинских новобранцев под руководством британских инструкторов обучают основам огневой подготовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Тренировки проходят в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС.

Как рассказали в Генштабе, на одном из занятий военнослужащие отработали ведение огня из всех положений, тактику передвижения и ведения огня на различных расстояниях, а также проходили тест на меткую стрельбу.

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Также отмечается, что в условиях современных боевых действий, огневая подготовка является важной для украинских военных.

Она позволяет украинским Силам обороны быть готовыми к любым вызовам на поле боя, повышает их эффективность и шансы на успех.

Кроме того, важна и работа в парах, которая позволяет военным лучше координировать свои действия, поддерживать друг друга и более эффективно выполнять боевые задачи, отметили в Генштабе.

Напомним, недавно третья группа пилотов Военно-воздушных сил Украины завершила подготовку в Великобритании для освоения западных истребителей.

Также сообщалось, что страна дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов на поддержку Коалиции морских сил и средств.