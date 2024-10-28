В Австрії розшукують стрільця, який убив голову населеного пункту

На півночі Австрії триває поліцейська операція з пошуку зловмисника, підозрюваного у вбивстві двох людей, зокрема очільника невеликої комуни Кірхберг-об-дер-Донау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Австрійська поліція виявила тіло чоловіка в селі Альтенфельден у провінції Верхня Австрія вранці в понеділок, 28 жовтня.

Пізніше місцева влада ідентифікувала жертву як голову Кірхберг-об-дер-Донау, додавши, що причиною стрілянини, ймовірно, стала "суперечка за право на полювання".

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"Поліція розшукує 56-річного місцевого жителя, який, як вважають, все ще озброєний і надзвичайно небезпечний", – повідомила речниця австрійської поліції Ульріке Гандльбауер.

Вона додала, що є й друга жертва стрілянини – колишній працівник мисливського господарства.

Прилеглу територію повністю оточили правоохоронці, аби не дати підозрюваному втекти.

Губернатор Верхньої Австрії Томас Штельцер своєю чергою висловив жаль через "немислимі дії, які шокували нашу країну", і висловив "найглибше співчуття" сім'ям і родичам загиблих.

Нагадаємо, у 2019 році під час концерту було вбито мера Гданська Павла Адамовича. Виконавця убивства у 2023-му засудили до довічного ув’язнення.