В Австрии разыскивают стрелка, который убил главу населенного пункта

На севере Австрии продолжается полицейская операция по поиску злоумышленника, подозреваемого в убийстве двух человек, в частности главы небольшой коммуны Кирхберг-об-дер-Донау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Австрийская полиция обнаружила тело мужчины в селе Альтенфельден в провинции Верхняя Австрия утром в понедельник, 28 октября.

Позже местные власти идентифицировали жертву как голову Кирхберг-об-дер-Донау, добавив, что причиной стрельбы, вероятно, стал "спор за право на охоту".

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"Полиция разыскивает 56-летнего местного жителя, который, как полагают, все еще вооружен и чрезвычайно опасен", – сообщила пресс-секретарь австрийской полиции Ульрике Хандльбауэр.

Она добавила, что есть и вторая жертва стрельбы – бывший работник охотничьего хозяйства.

Прилегающую территорию полностью оцепили правоохранители, чтобы не дать подозреваемому сбежать.

Губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер в свою очередь выразил сожаление из-за "немыслимых действий, которые шокировали нашу страну", и выразил "глубочайшие соболезнования" семьям и родственникам погибших.

Напомним, в 2019 году во время концерта был убит мэр Гданьска Павел Адамович. Исполнителя убийства в 2023-м приговорили к пожизненному заключению.