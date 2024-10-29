За яких умов Болгарія вийде з політичної кризи та зупинить реванш "друзів Путіна"

27 жовтня у Болгарії пройшли позачергові вибори – вже сьома спроба за три останніх роки обрати парламент.

Досі жодні з них не привели до появи стабільної, а бажано – й проєвропейської коаліції. А голоси проросійської партії "Відродження" раз за разом продовжували зростати.

І хоча результати останніх виборів дають надію на позитивні зміни, вони не подарували надію на швидке формування коаліції, йдеться в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з "Української призми" Сьома спроба Болгарії: чому нові вибори дають шанс на вихід з глибокої політичної кризи. Далі – стислий її виклад.

Порівняно з минулими виборами, явка на нинішніх збільшилась на 4,53% й досягла 38,94%. Це є хорошим знаком, адже в останні роки явка на болгарських виборах почала суттєво знижуватись. Окремі експерти вважали, що це свідчить про втому відповідальних виборців від нескінченних виборів.

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А головне, низька явка грала на руку проросійським силам. Тож існувала реальна загроза того, що виборці проросійських сил могли згуртуватися і кінець-кінцем вибороти більшість у парламенті Болгарії, що мало би вкрай негативні наслідки.

Замість цього більшість – 52,139% – у новому парламенті зайняли класичні євроатлантисти – партії, що зацікавлені у збереженні європейської та євроатлантичної єдності, а саме ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ та ДПС ("ДПС – Ново Начало").

Щоправда, це все одно дещо менше, аніж ці партії сумарно мали у на попередніх виборах (56,1%), тоді як сумарна підтримка двох класичних проросійських партій – соціалістів та "Відродження" – навіть мінімально зросла (з 20,8% до 20,9%).

Особливістю цих виборів стало те, що євроатлантисти намагались активно грати картою "надії на вихід з перманентної кризи".

Повторимось, це вже сьомі позачергові вибори, й виборцю конче була потрібна надія, що це колись скінчиться.

Карта зіграла – виборець дав євроатлантистам ще один шанс нарешті сформувати ефективний і головне – стабільний уряд. Щоправда, за будь-якого розкладу вкрай важливою лишиться ГЕРБ-СДС Бойко Борисова, яка зібрала найбільшу кількість голосів.

Один із реальних сценарієв створення коаліції можна умовно назвати "Старий рецепт з новим інгредієнтом".

Це об’єднання партій євроатлантистів ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ, але й партії "Альянс за права и свободи – АПС" (скорочено ДПС-Доган).

Остання – це "уламок" внаслідок розколу партії ДПС, що орієнтується насамперед на голоси турецької меншини. Інша частина цієї ж партії називається "ДПС – Ново Начало" (ДПС-Пеєвський).

Отже, у коаліції не буде токсичного Деляна Пеєвського, але буде Ахмед Доган, який, навіть якщо погодиться співпрацювати з євроатлантистами, певний час матиме репутацію "кота в мішку".

В цьому випадку ключовим ризиком є хіба що позиція Ахмеда Догана щодо РФ.

Крім того, існує можливість створення міноритарного уряду за підтримки двох відколотих частин ДПС (Догана та Пеєвського), які при цьому формально до коаліції ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ не увійдуть.

Якщо євроатлантистам і цього разу не вдасться сформувати уряд, існує ризик, що втомлений виборець піде шукати "альтернативні партії", які можуть потенційно як продовжити кризу, так і об’єднатися з присутніми в парламенті проросійськими силами.

Так чи інакше, існує реальний шанс, що новий парламент виявиться більш життєздатним за попередні.

І можливо, на це Різдво Болгарія подарує собі та нам прозахідний уряд та відновлення політичної стабільності.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша Сьома спроба Болгарії: чому нові вибори дають шанс на вихід з глибокої політичної кризи.