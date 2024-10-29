При каких условиях Болгария выйдет из политического кризиса и остановит реванш "друзей Путина"

27 октября в Болгарии прошли внеочередные выборы – уже седьмая попытка за три последних года избрать парламент.

До сих пор ни одни из них не привели к появлению стабильной, а желательно – и проевропейской коалиции. А голоса пророссийской партии "Возрождение" раз за разом продолжали расти.

И хотя результаты последних выборов дают надежду на позитивные изменения, они не подарили надежду на быстрое формирование коалиции, идет речь в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из "Украинской призмы" Седьмая попытка Болгарии: почему новые выборы дают шанс на выход из глубокого политического кризиса. Далее – краткое ее изложение.

По сравнению с прошлыми выборами, явка на нынешних увеличилась на 4,53% и достигла 38,94%. Это является хорошим знаком, ведь в последние годы явка на болгарских выборах начала существенно снижаться. Отдельные эксперты считали, что это свидетельствует об усталости ответственных избирателей от бесконечных выборов.

Реклама:

А главное, низкая явка играла на руку пророссийским силам. Поэтому существовала реальная угроза того, что избиратели пророссийских сил могли сплотиться и в конце концов завоевать большинство в парламенте Болгарии, что имело бы крайне негативные последствия.

Вместо этого большинство – 52,139% – в новом парламенте заняли классические евроатлантисты – партии, заинтересованные в сохранении европейского и евроатлантического единства, а именно ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС ("ДПС – Новое Начало").

Правда, это все равно несколько меньше, чем эти партии суммарно имели на предыдущих выборах (56,1%), тогда как суммарная поддержка двух классических пророссийских партий – социалистов и "Возрождение" – даже минимально выросла (с 20,8% до 20,9%).

Особенностью этих выборов стало то, что евроатлантисты пытались активно играть картой "надежды на выход из перманентного кризиса".

Повторимся, это уже седьмые внеочередные выборы, и избирателю очень нужна была надежда, что это когда-то закончится.

Карта сыграла – избиратель дал евроатлантистам еще один шанс наконец сформировать эффективное и главное – стабильное правительство. Правда, при любом раскладе крайне важной останется ГЕРБ-СДС Бойко Борисова, собравшая наибольшее количество голосов.

Один из реальных сценариев создания коалиции можно условно назвать "Старый рецепт с новым ингредиентом".

Это объединение партий евроатлантистов ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, но и партии "Альянс за права и свободы – АПС" (сокращенно ДПС-Доган).

Последняя – это "обломок" в результате раскола партии ДПС, ориентирующейся прежде всего на голоса турецкого меньшинства. Другая часть этой же партии называется "ДПС – Ново Начало" (ДПС-Пеевский).

Так, в коалиции не будет токсичного Деляна Пеевского, но будет Ахмед Доган, который, даже если согласится сотрудничать с евроатлантистами, некоторое время будет иметь репутацию "кота в мешке".

В этом случае ключевым риском является разве что позиция Ахмеда Догана в отношении РФ.

Кроме того, существует возможность создания миноритарного правительства при поддержке двух отколовшихся частей ДПС (Догана и Пеевского), которые при этом формально в коалицию ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ не войдут.

Если евроатлантистам и на этот раз не удастся сформировать правительство, существует риск, что уставший избиратель пойдет искать "альтернативные партии", которые могут потенциально как продолжить кризис, так и объединиться с присутствующими в парламенте пророссийскими силами.

Так или иначе, существует реальный шанс, что новый парламент окажется более жизнеспособным, чем предыдущие.

И возможно, на это Рождество Болгария подарит себе и нам прозападное правительство и восстановление политической стабильности.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Седьмая попытка Болгарии: почему новые выборы дают шанс на выход из глубокого политического кризиса.