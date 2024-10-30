Чому польські ультраправі збільшують популярність і чи можна цьому запобігти

Рік тому на парламентських виборах у Польщі коаліція під проводом Дональда Туска здобула перемогу над керівною правопопулістською партією "Право і справедливість" (ПіС), яку очолює Ярослав Качинський.

Ця перемога була досягнута на чесних, але явно несправедливих виборах – використання державних коштів та контроль "ПіС" над державними ЗМІ суттєво нахилили чашу терезів.

Проте перемога на парламентських виборах над популістами не є кінцем.

Про те, чи готові поляки і надалі видаляти щупальца популістів з усіх закутків держави, читайте в колонці старшого наукового співробітника Німецької ради з міжнародних відносин Славоміра Сераковського Польща під загрозою? У разі виборів там переможуть ультраправі популісти. Далі – стислий її виклад.

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Як зазначає автор колонки, сьогодні, згідно з оцінками, явка на парламентських виборах у Польщі становила б 47-48% серед тих, хто має право голосу, що є одним з найнижчих показників на парламентських виборах за останні 20 років.

"Рік тому вирішальну роль у голосуванні зіграла молодь, особливо молоді жінки. Як і очікувалось, вік респондентів корелює з їхньою готовністю голосувати (67% серед тих, кому більше 40 років, та 60% серед молодших респондентів). Рік тому ці пропорції були зворотними, з великою перевагою молодих виборців.

На жаль, сьогодні від цієї мобілізації майже нічого не залишилось", – пише Славомір Сераковський.

За його словами, половина опитаних (51%) мало або зовсім не підтримує програму, гасла та дії уряду.

Він вважає, що електорат "Лівиці" та блоку "Третій шлях", які разом з партією прем’єра Дональда Туска формують коаліцію в парламенті, найбільш розчарований через брак швидких змін у Польщі та найменше підтримує уряд.

Але швидким змінам, нагадує експерт, заважає президент Анджей Дуда, пов’язаний з опозиційною партією "Право і справедливість" ("ПіС").

Славомір Сераковський додає, що "ПіС" та її лідер Ярослав Качинський зберігають свою підтримку, тоді як підтримка екстремістської партії "Конфедерація" подвоїлась.

Отже, як стверджує старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин, якби вибори відбулися зараз, уряд Туска втратив би владу (сукупна підтримка партій, що його формують, становить 43%), а переможцями могла б стати потенційна коаліція "ПіС" (30%) і Конфедерації (15%).

Автор колонки пише, що еред основних політичних сил саме електорат екстремістської "Конфередерації" є найбільш дисциплінованим, а на другому місці – партія "Право і справедливість".

За словами експерта, лише половина виборців партії "Громадянська коаліція" Дональда Туска та "Лівиці" зразка 2023 року хотіли б підтвердити свій вибір зараз.

"Спробою позбавити крайніх правих електоральної підтримки стала нова міграційна політика Туска, яку він нещодавно запровадив у Брюсселі. Її основним пунктом є тимчасове призупинення можливості подання заяви на отримання притулку в Польщі", – зазначає Славомір Сераковський.

Він вважає, що ця історія може мати щасливий фінал.

"У президентських виборах, які відбудуться через сім місяців, що можуть розблокувати уряд і привести до швидших реформ, абсолютним фаворитом є політик "Громадянської платформи" та нинішній мер Варшави Рафал Тшасковський", – резюмує автор.

На його думку, обрання Тшасковського президентом стало б переломним моментом для уряду і Польщі загалом, вже втомленої від опортунізму непопулярного Анджея Дуди.

Докладніше – в колонці Славоміра Сераковського Польща під загрозою? У разі виборів там переможуть ультраправі популісти.