Почему польские ультраправые увеличивают популярность и можно ли это предотвратить

Год назад на парламентских выборах в Польше коалиция под руководством Дональда Туска одержала победу над правящей правопопулистской партией "Право и справедливость" (ПиС), которую возглавляет Ярослав Качиньский.

Эта победа была достигнута на честных, но явно несправедливых выборах – использование государственных средств и контроль "ПиС" над государственными СМИ существенно склонили чашу весов.

Однако победа на парламентских выборах над популистами не является концом.

О том, готовы ли поляки и в дальнейшем удалять щупальца популистов из всех уголков государства, читайте в колонке старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Славомира Сераковского Польша под угрозой? В случае выборов там победят ультраправые популисты. Далее – краткое ее изложение.

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Как отмечает автор колонки, сегодня, согласно оценкам, явка на парламентских выборах в Польше составила бы 47-48% среди имеющих право голоса, что является одним из самых низких показателей на парламентских выборах за последние 20 лет.

"Год назад решающую роль в голосовании сыграла молодежь, особенно молодые женщины. Как и ожидалось, возраст респондентов коррелирует с их готовностью голосовать (67% среди тех, кому больше 40 лет, и 60% среди младших респондентов). Год назад эти пропорции были обратными, с большим преимуществом молодых избирателей.

К сожалению, сегодня от этой мобилизации почти ничего не осталось", – пишет Славомир Сераковский.

По его словам, половина опрошенных (51%) мало или совсем не поддерживает программу, лозунги и действия правительства.

Он считает, что электорат "Левицы" и блока "Третий путь", которые вместе с партией премьера Дональда Туска формируют коалицию в парламенте, наиболее разочарован из-за отсутствия быстрых изменений в Польше и меньше всего поддерживает правительство.

Но быстрым изменениям, напоминает эксперт, мешает президент Анджей Дуда, связанный с оппозиционной партией "Право и справедливость" ("ПиС").

Славомир Сераковский добавляет, что "ПиС" и ее лидер Ярослав Качиньский сохраняют свою поддержку, тогда как поддержка экстремистской партии "Конфедерация" удвоилась.

Итак, как утверждает старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям, если бы выборы состоялись сейчас, правительство Туска потеряло бы власть (совокупная поддержка формирующих его партий составляет 43%), а победителями могла бы стать потенциальная коалиция "ПиС" (30%) и Конфедерации (15%).

Автор колонки пишет, что среди основных политических сил именно электорат экстремистской "Конфедерации" является наиболее дисциплинированным, а на втором месте – партия "Право и справедливость".

По словам эксперта, только половина избирателей партии "Гражданская коалиция" Дональда Туска и "Левицы" образца 2023 года хотели бы подтвердить свой выбор сейчас.

"Попыткой лишить крайне правых электоральной поддержки стала новая миграционная политика Туска, которую он недавно ввел в Брюсселе. Ее основным пунктом является временное приостановление возможности подачи заявления на получение убежища в Польше", – отмечает Славомир Сераковский.

Он считает, что эта история может иметь счастливый финал.

"В президентских выборах, которые состоятся через семь месяцев, которые могут разблокировать правительство и привести к более быстрым реформам, абсолютным фаворитом является политик "Гражданской платформы" и нынешний мэр Варшавы Рафал Тшасковский", – резюмирует автор.

По его мнению, избрание Тшасковского президентом стало бы переломным моментом для правительства и Польши в целом, уже уставшей от оппортунизма непопулярного Анджея Дуды.

Подробнее – в колонке Славомира Сераковского Польша под угрозой? В случае выборов там победят ультраправые популисты.