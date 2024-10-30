Литва посилить правила отримання дозволу на проживання

З грудня Литва планує посилити правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.

Про це повідомило видання LRT із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ країни, передає "Європейська правда".

Як повідомило відомство, відтепер заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс.

Зазначається, що ця зміна відображає сучасні міграційні тенденції та можливості державних установ, які беруть участь в обробці заявок.

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"Це рішення було прийнято у світлі сучасних міграційних тенденцій і потенційних загроз безпеці нашої держави", – заявила очільниця литовського МВС Агне Білотайте.

Вона акцентувала, що міграційна політика країни "повинна відповідати інтересам національної безпеки, зовнішньополітичним пріоритетам, потребам ринку праці та інституційним можливостям держави".

МВС зауважило, що громадяни країн, які не мають офісу зовнішнього провайдера послуг, як і раніше, зможуть подавати заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання через провайдерів в інших країнах, якщо вони планують приїхати до Литви з метою возз'єднання сім'ї, висококваліфікованої роботи або навчання за затвердженими програмами, в тому числі докторськими програмами.

Також іноземці зможуть подати заяву в іншій країні, якщо вони переведені в рамках своєї компанії або мають намір працювати на посадах викладачів або дослідників за трудовими договорами з литовськими науковими та навчальними установами.

Ті, хто приїжджає до Литви, щоб працювати на великого інвестора або в рамках програми колективного переселення на підставі Закону про інвестиції, також мають право на отримання дозволу.

Видання зазначило, що Литва закрила офіс зовнішнього постачальника послуг у Непалі 2 вересня з міркувань національної безпеки. Іноземці, які подали документи на отримання дозволу на проживання через цей офіс до 1 вересня, можуть ще отримати документи.

Громадяни країн, які не мають офісу зовнішнього провайдера, зможуть подавати заяви на отримання національних віз на всіх підставах, окрім випадків, коли національні візи запитуються для відряджених або сезонних працівників.

Правила подання заяв залишаються незмінними для громадян Індії, Австралії, Японії, Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Журналісти додали, що цьогоріч кількість зовнішніх сервісних центрів вже було скорочено з 34 до 30, зокрема, їх було закрито в Лівані, Йорданії, Шрі-Ланці та Непалі.

Як повідомляли, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виклала план з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції, причому там згадується і про зміни для українців.

Тим часом окремі держави, зокрема Польща, хочуть запровадити більш жорсткі заходи проти нелегальних мігрантів аж до відмови у наданні їм притулку.