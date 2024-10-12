Польща хоче в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Про це він сказав на з’їзді своєї партії "Громадянська платформа" у Варшаві в суботу, 12 жовтня, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", Туск заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".

"Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок", – додав він.

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Польський прем’єр зазначив, що Варшава не буде "поважати і впроваджувати будь-які ідеї ЄС, якщо будемо впевнені, що вони шкодять нашій безпеці".

Польща спробувала різні заходи, щоб зменшити кількість перетинів через свій східний кордон, зокрема побудувала стіну на кордоні з Білоруссю та анонсувала будівництво додаткових фортифікаційних споруд.

Раніше цього тижня Туск закликав ЄС робити більше для боротьби з нелегальною міграцією, звернувши увагу на нелегальні перетини через кордон із Білоруссю.

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