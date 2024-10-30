Зеленський про "злив" щодо Tomahawk: Між партнерами немає нічого конфіденційного

Президент Володимир Зеленський заявив, що запит України на ракети Tomahawk, про що стало відомо з преси, був конфіденційною інформацією між Києвом і Білим домом.

Про це він сказав в інтерв'ю ЗМІ країн Північної Європи, передає "Європейська правда".

Коментуючи нещодавню інформацію ЗМІ про те, що в рамках "плану перемоги" Україна нібито просила у США далекобійні ракети Tomahawk, Зеленський заявив, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом.

"Ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ. Вони говорили, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет типу Tomahawk тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", – заявив президент.

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Зеленський пояснив, що у межах "плану перемоги" попросив міжнародних партнерів надати пакет зброї дальнього радіуса дії – за умови, що Україна використає її, лише якщо Росія не припинить війну і не припинить подальшу ескалацію.

"Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація", – додав він.

Як відомо, нещодавно ЗМІ повідомили, що в рамках непублічних деталей "плану перемоги" президент України Володимир Зеленський нібито просив США про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

За словами неназваного високопосадовця США, Зеленський нібито попросив Tomahawk як складову неядерного пакету стримування.