Зеленский о "сливе" касательно Tomahawk: Между партнерами нет ничего конфиденциального

Президент Владимир Зеленский заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk, о чем стало известно из прессы, был конфиденциальной информацией между Киевом и Белым домом.

Об этом он сказал в интервью СМИ стран Северной Европы, передает "Европейская правда".

Комментируя недавнюю информацию СМИ о том, что в рамках непубличных деталей "плана победы" Украина якобы просила у США дальнобойные ракеты Tomahawk, Зеленский заявил, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они говорили, что Украина хочет или хотела получить много ракет типа Tomahawk и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – заявил президент.

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Зеленский пояснил, что в рамках "плана победы" попросил международных партнеров предоставить пакет оружия дальнего радиуса действия – при условии, что Украина использует его, только если Россия не прекратит войну и не прекратит дальнейшую эскалацию.

"Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация", – добавил он.

Как известно, недавно СМИ сообщили, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил США о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Зеленский якобы попросил Tomahawk как составляющую неядерного пакета сдерживания.