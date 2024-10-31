Білий дім: Байден буде на інавгурації нового президента США, незалежно від переможця

У Білому домі заявили, що чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації свого наступника, незалежно від того, який кандидат переможе на виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує Reuters.

Вона також підкреслила, що процес передачі влади буде мирним.

"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", – сказала Жан-П’єр.

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Представниця Білого дому зазначила, що президенти, які йдуть, регулярно присутні на інавгурації своїх наступників.

"Він (Байден. – Ред.), звісно, візьме в цьому участь", – додала Жан-П’єр.

Вона не згадала, як у 2021 році тодішній президент Дональд Трамп не був присутнім на інавгурації Байдена.

Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім до інавгурації Байдена, проігнорувавши традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.

Останні опитування показали, що чинна віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс продовжує випереджати свого суперника-республіканця Дональда Трампа в загальнонаціональному рейтингу, але її відрив скоротився до мінімального.

Інші опитування показують, що рейтинги Трампа й Гарріс зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

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